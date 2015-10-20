Энрике: «Наш лидер — Месси, других мы не ищем»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике пообщался с журналистами накануне матча третьего тура Лиги чемпионов против БАТЭ.

«Мы всего на один балл опережаем БАТЭ и «Байер“ и на подарки со стороны конкурентов не рассчитываем. Мы сосредоточены на совершенствовании своей игры и хотим быть лучше соперников. У нас много работы. Пропущенные мячи — проблема не только защитников, а всей команды».

Также наставник ответил на вопрос о том, можно ли Неймара считать новым лидером «Барселоны» в отсутствие травмированного Месси.

«Мы стараемся играть как одно целое. Наш лидер — Месси, других мы не ищем».

Матч БАТЭ – «Барселона» состоится во вторник 20 октября.