Ребров: «Надеюсь, завтра не будет провокаций»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров побеседовал с журналистами в преддверии матча третьего тура Лиги чемпионов против «Челси». Наставник рассчитывает, что поражение от «Шахтера» (0:3) в последнем матче УПЛ не скажется на психологическом состоянии игроков.

«Надеюсь. Во всяком случае, мы все для этого сделали. Матч с «Шахтером» мы уже проанализировали, указали ребятам на их ошибки и основные причины неудачи. Понимаем важность предстоящего поединка. Хорошо, что судьба у нас такая, что нет большого перерыва между поединками, а есть три дня, в течение которых ты должен и забыть предыдущую игру, и настроиться на следующий матч, и подготовиться к нему», – говорит Ребров.

Также специалист рассказал о том, какие качества английских команд он попытался привить своим подопечным.

«Самое важное, что есть в английском футболе, – это интенсивность игры. Футболист, получающий мяч, мгновенно накрывается и времени на принятие решения практически не имеет. В каждом микроэпизоде решающими оказываются даже не секунды, а доли секунды. Именно данное качество мы и попытались перенять у английских команд. Стремимся к такой же степени интенсивности при ведении игры, стараемся сохранять темп на протяжении всего матча. Конечно, получается это у нас не всегда. У «Челси» с этим дела обстоят получше».

Кроме того, Ребров обеспокоен возможными провокациями со стороны Диего Косты и реакцией на них Евгения Хачериди, который известен своей вспыльчивостью.

«Мы обратили на это внимание ребят, дополнительно расставили соответствующие акценты на теоретическом занятии. Весь мир знает о таких провокациях, и весь мир на них поддается. Надеюсь, что завтра этого не будет. И, к слову, эта проблема касается не только Хачериди – в прошлом сезоне и другие наши футболисты поддавались на провокации со стороны соперников. Надеюсь, завтра ребята, ощущая мощь трибун, будут понимать степень ответственности, которая на них лежит, и не будут думать о провокациях, а уж тем более – отвечать на них».