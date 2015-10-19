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    • Карпин: «Тюмень» ничего не сделала для победы, мы были лучше»

    Карпин: «Тюмень» ничего не сделала для победы, мы были лучше»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче 17-го тура ФНЛ против «Тюмени» (0:1).

    «Такие матчи проигрывать нельзя. Поражение очень обидное. Команда соперника ничего не сделала для победы. Мы были лучше «Тюмени» и в первом тайме, и во втором. Но если пропускать такие голы, забивать самим себе, то будет еще тяжелее добиваться результата», – говорит Карпин.

    Наставник считает сделанные им замены неэффективными.

    «Результат они не изменили. Неважно, хорошо вышли или плохо. Счет остался тем же».

    Карпин также отметил, что у него не было времени на построение команды.

    «Его не было совсем. Мы собрались за день до первого тура. Но все и так понимали, что будет тяжело».

    Источник: ФНЛ

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    19.10.2015 21:23
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    Комментарии (5)
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    Sanloko
    1445279154
    Валера великолепен!!!
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    Garrincha58
    1445280321
    Карпин в своем стиле ну не твое это дело иди тренируй детишек или девчонок
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    Gazza
    1445283999
    Мы так хорошо играли, что выиграли сами у себя.
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    moskowcity-petrv
    1445313133
    Трепло...
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    ologreds
    1694996964
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