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    Билялетдинов: «У «Ливерпуля» выйдет смешанный состав»

    Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов считает, что «Ливерпуль» не будет выставлять на матч Лиги Европы свой сильнейший состав.

    – С «Бордо» надорвал заднюю мышцу бедра. Надеюсь, с «Ливерпулем» сыграть ничто не помешает. Против нас наверняка выйдет смешанный состав. Для британских клубов самое главное – чемпионат и Кубок Англии. Лига Европы с точки зрения приоритетов – в одном ряду с Кубком лиги. Так было и в «Эвертоне», когда я там играл.

    – В четверг соберется полный стадион?

    – Не факт. Это же Лига Европы. Думаю, будет тише, чем обычно, – сказал Билялетдинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2015 16:49
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    Комментарии (3)
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    paparazzi-kazan
    1445353366
    Удачи ребятки.
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    Petrak86
    1445413292
    ну тогда есть шанс вырвать там 0-0, сыграв по схеме 10-0-0
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    ologreds
    1694996965
    numo445842
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