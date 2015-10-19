Аршавин: «Ничья с «Зенитом» – это хорошо»

Нападающий «Кубани» Андрей Аршавин – о матче против «Зенита» (2:2), который состоялся в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«Я думаю, футбол понравился зрителям. Было интересно: много моментов, интрига, незасчитанный гол. Сначала одна команда повела, потом другая. В конце «Зенит» бросил все силы, чтобы изменить результат, но не смог. Для нас ничья с питерцами – это хорошо.

Перед выходом на поле мне некогда было раздумывать над собственными ощущениями. Стояла задача помочь команде, я ее исполнял. Мне было важно почувствовать игру после долгого перерыва – нога только недавно позволила нормально тренироваться. И я доволен тем, как все прошло», – заявил Аршавин.