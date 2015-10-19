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    Черчесов: «Одна из моих задач – не мешать»

    Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов прокомментировал первый официальный матч у руля команды, в котором армейцы одержали победу над «Краковией» (3:1).

    «Мне понравилась отдача игроков, но у нас впереди еще много работы над качеством. Не заставляйте меня давать оценки отдельным игрокам, они слышат мои слова.

    Николич? Он и раньше забивал голы, когда меня здесь не было. Одна из моих задач – не мешать», – заявил Черчесов.

    Напомним, после этого результата «Легия» вышла на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Польши и отстает от лидирующего «Пьяста» на восемь очков.

    Источник: ФК «Легия»

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    19.10.2015 02:01
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