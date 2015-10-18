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    Юран: «Аленичев будет дергаться после слов Федуна»

    Экс-форвард московского «Спаратка» Сергей Юран прокомментировал высказывания владельца клуба Леонида Федуна, который подверг критике главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

    «Человек, который спонсирует команду, конечно, хочет, чтобы она всегда побеждала. Когда владелец клуба открыто комментирует состав, тренер начинает дергаться, нервничать, принимает неправильные решения.

    Желательно, чтобы Федун поставил задачу, а спрашивал с тренера во время паузы в чемпионате. А давать комментарии в прессе по ходу круга... Это нервирует Аленичева. Я руководствуюсь тем, что когда я выступал в Европе, владельцы клубов не оказывали такого давления на наставника», – заявил Юран.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2015 21:55
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Ver
    1445199213
    В кои то веки Спартак вновь вверху таблицы и на тебе...конечно Федун не прав...
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    Asbjorn
    1445209156
    Не будет он дергаться, а Федуну пора уже Спартак продавать,а если состав комментирует,то пусть сам его тренирует
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    Сармат Ростов
    1445223461
    А пару-тройку игроков выгнать за профнепригодность слабо? Глядишь - и остальные бы забегали)))
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    plehanov6
    1445231837
    Вообще нечего совать свои ноздри в состав и тактику! Это дело тренера! Спасибо конечно за все хорошее, что Федун сделал для "Спартака", Но, либо надо ему заткнуться, либо продавать команду. Желающие купить, я думаю найдутся!!!
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    ologreds
    1694996969
    numo445771
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