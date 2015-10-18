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    • Веркаутерен: «У арбитра хороший глаз, но у меня есть сомнения»

    Веркаутерен: «У арбитра хороший глаз, но у меня есть сомнения»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен – о поражении своей команды в матче 12-го тура Премьер-лиги против «Терека» (0:2).

    «Мы знали, что матч будет тяжелым. «Терек» – очень хорошая команда, с которой сложно играть. Грозненцы показывают хороший комбинационный футбол, неплохо играют на контратаках. Думаю, что 83-85 минут мы контролировали соперника с точки зрения защиты. У нас было больше шансов при «стандартах». Считаю, что матч должен был закончиться вничью 0:0. «Терек» хорошо организован, мы тоже.

    Что касается решений арбитра, то после игры я сказал, что посмотрю повтор и пойму, насколько правильными были его решения. А они влияли на результат. Хочу сказать, что судья хорошо отработал в первом тайме. Наш гол был забит из небольшого офсайда. У арбитра хороший глаз. Но одно решение вызывает у меня большие сомнения. С моей точки зрения, фол на Яховиче был до того, как в нашу сторону назначили штрафной.

    Моей команде нужно улучшать игру в нападении. Сегодня мы не смогли подняться наверх, но надеемся отыграть в следующих матчах. Я разочарован результатом. Но это футбол», – заявил Веркаутерен.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    18.10.2015 19:30
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    Комментарии (3)
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    Вомбат
    1445190961
    Терек был сегодня лучше, вот и все. Да и по составу он сильнее, так что будет подниматься. Но Крылья не вылетят. Кто составит компанию Анжи - Мордовия или кто-то другой?
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    ologreds
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