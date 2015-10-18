«Реал Сосьедад» – «Атлетико». Смотреть онлайн

Дела у «Реал Сосьедада» идут из рук вон плохо: с шестью очками подопечные Дэвида Мойеса расположились в зоне вылета. Усугубить положение сан-себастьянцев может «Атлетико», которое в статусе одного из лидеров явно пожалует не просто погостить, а за победой.

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