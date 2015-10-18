«Крылья Советов» - «Терек». Онлайн-трансляция

Вернувшиеся в Премьер-лигу "Крылья Советов", насолив уже не одному серьезному сопернику, удивляют своей прытью. Получится ли доставить головную боль "Тереку"? Грозненцы тоже удивляют: из одиннадцати сыгранных матчей семь свели к ничьей. Тем не менее на данный момент подопечные Рашида Рахимова расположились на седьмой строчке в таблице.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Крылья Советов" - "Терек". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 16:00.