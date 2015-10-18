«Вильярреал» – «Сельта». Смотреть онлайн

«Вильярреал» и «Сельта» выдали сумасшедший старт, расположившись в зоне Лиги чемпионов вплотную за тандемом «Реала» и «Барселоны». Продолжит ли кто-то из этих неожиданных лидеров дальнейшую погоню? В случае поражения в очном противостоянии команд могут нагнать соперники.

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