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    Мостовой: «Против «МЮ» у ЦСКА есть шансы»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что на голову ЦСКА еще рано вешать чемпионскую корону. Кроме того, эксперт отметил, что у армейцев есть неплохие шансы в матче против «МЮ».

    – С чемпионом лично для вас все ясно?

    – 10 очков отрыва – много… Но еще рано говорить о чемпионе. Все может измениться. У всех есть слабые места – а нынешний ЦСКА здорово пользуется слабостями других команд. Поэтому этот клуб сейчас на виду. Думбия с Мусой забивают, забивают и забивают.

    – Против «МЮ» у ЦСКА шансы есть?

    – Конечно, есть! Хоть «Манчестер» и разгромил «Эвертон» – 3:0. В чем преимущество нынешнего ЦСКА перед многими командами – они здорово пользуются шансами. Сколько было за последнее время случаев, когда даже ничьей были бы рады – и вдруг то Муса, то Думбия – раз, и забивают… Другая команда три-четыре момента имеет – и ничего. Тут же получает от ЦСКА в контратаке. С «Динамо» такая была игра, с «Мордовией».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2015 06:36
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    Комментарии (9)
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    ЛОКОБОЛ 12
    1445145245
    Пьяный что-ли интервью то давал!?)))
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    Muhammed-666
    1445155537
    Мой прогноз 2-2
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    CSKA №1
    1445184115
    ЦСКА порвет Манчестер Ю!!!
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    SunRomeS
    1445186676
    Есть такое предположение, что ЦСКА выиграет, ИМХО.
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    ologreds
    1694996973
    numo445695
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