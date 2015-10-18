Мостовой: «Против «МЮ» у ЦСКА есть шансы»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что на голову ЦСКА еще рано вешать чемпионскую корону. Кроме того, эксперт отметил, что у армейцев есть неплохие шансы в матче против «МЮ».

– С чемпионом лично для вас все ясно?

– 10 очков отрыва – много… Но еще рано говорить о чемпионе. Все может измениться. У всех есть слабые места – а нынешний ЦСКА здорово пользуется слабостями других команд. Поэтому этот клуб сейчас на виду. Думбия с Мусой забивают, забивают и забивают.

– Против «МЮ» у ЦСКА шансы есть?

– Конечно, есть! Хоть «Манчестер» и разгромил «Эвертон» – 3:0. В чем преимущество нынешнего ЦСКА перед многими командами – они здорово пользуются шансами. Сколько было за последнее время случаев, когда даже ничьей были бы рады – и вдруг то Муса, то Думбия – раз, и забивают… Другая команда три-четыре момента имеет – и ничего. Тут же получает от ЦСКА в контратаке. С «Динамо» такая была игра, с «Мордовией».