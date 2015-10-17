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    Оздоев: «В перерыве полили поле, игра пошла»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев прокомментировал победу в матче 12-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:1).

    «В перерыве полили поле, игра вроде пошла. Сегодня свои моменты использовали. В предыдущих играх в каждом тайме было много моментов, но не забивали, а сегодня прорвало. Есть капитан, который бомбардиром становится. Хочется, чтобы продолжал в том же духе. Главное, чтобы были победы. С Олегом Кузьминым все великолепно. Даже не знаю, как это объяснить. Эмоциональный подъем. Забил за сборную. Просто супер, вывел сборную на чемпионат Европы. Это очень приятно. Он как приехал, сказал: «Я свое дело сделал, теперь дело за вами», – говорит Оздоев.

    Футболист рад, что в строй вернулся Карадениза.

    «Конечно, если нет Карадениза, мы всегда испытываем большие проблемы, потому что игрок топового уровня. Он помогает команде словом, поддержкой, игрой».

    Также Оздоев поделился ожиданиями от матча «Рубина» против «Ливерпуля» в рамках Лиги Европы.

    «Сыграть на «Энфилде“ — мечта с детства. Я жду не дождусь разбора игры с «Ливерпулем». Пока сложно сказать, как мы будем действовать в этом матче. Все ждут этой игры. Мечта каждого ребенка увидеть «Ливерпуль», сыграть там».

    Источник: ФК «Рубин»

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    17.10.2015 23:03
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