Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Кобелев: «Концовка получилась интересной»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал ничью в матче 12-го тура РФПЛ против «Амкара».

    «Концовка получилась интересной. Когда контролировали мяч и держали его внизу, получалась игра, а когда стали конкурировать с «Амкаром» в верховом футболе, то у соперника было преимущество. Ничья – закономерный результат», – говорит Кобелев.

    Наставник похвалил своих подопечных за настойчивость.

    «У нас хромает последний пас и удар. Надо отдать должное ребятам, они не сложили руки после пропущенного гола, прибавили и смогли заработать пенальти. Всем сейчас тяжело, почти каждый матч новая линия обороны. Три игрока были не на своих местах».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2015 19:37
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996975
    numo445659
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+