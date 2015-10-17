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    Гаджиев: «Обидно упускать победу в конце»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал ничью в матче 12-го тура РФПЛ против «Динамо».

    «Обидно упускать победу в конце. Причем с пенальти. В целом, играли относительно неплохо. Эмоций было больше, чем точных решений. Порой на скорости проходили хорошие атаки. Я доволен, как сыграли ребята», – говорит Гаджиев.

    Наставник затруднился сказать, близок ли нынешний состав «Амкара» к оптимальному.

    «Может быть; может быть, нет. Два-три игрока есть равных, которые были в запасе. Некоторые находятся в нелучшем состоянии. Например, Огуде, он много пропустил».

    Также Гаджиев рассказал о причине замены Пеева.

    «Это мог быть банальный спазм, а может быть, дернул. Завтра узнаем».

    Источник: «Советский спорт»

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    17.10.2015 19:29
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