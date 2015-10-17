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    РФПЛ. ЦСКА дома переиграл «Урал»

    В первом матче 12 тура Премьер-лиги лидеры чемпионата московские армейцы на своем поле не без труда переиграли, идущий на неплохом ходу, «Урал». Игра получилась богата на голы и опасные моменты и на протяжении всех 90 минут держала в напряжении. Хозяева смогли добиться комфортного преимущества в начале второго тайма, когда Понтус Вернблум сделал счет (3:1), но поиграть без опасений за результат красно-синие смогли лишь четыре минуты до второго гола «уральцев» в исполнении Спартака Гогниева.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур

    ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 3:2 (2:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 — Панченко, 3; 1:1 — Асеведо, 21; 2:1 — Думбия, 38; 3:1 — Вернблум, 56; 3:2 — Гогниев, 60.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, А.Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Еременко, Тошич (Миланов, 89), Муса, Панченко (Головин, 66), Думбия.

    Урал: Арапов, Данцев, Фонтанельо, Новиков, Кулаков, Ставпец (Лунгу, 58), Фидлер, Ерохин, Асеведо, Подберезкин (Манучарян, 70), Гогниев (Сапета, 73).

    Предупреждения: Ерохин, 28; Данцев, 31; Сапета, 75; Кулаков, 84.

    Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-дону).

    Календарь Премьер-лиги

    Турнирная таблица Премьер-лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2015 15:55
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    Комментарии (8)
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    Димон Алма-Ата
    1445087818
    Слуцкий зверь.
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    Aztec58
    1445088238
    У судейки не было ни единого повода для предъявления горчичника коням? Очень сильно сомневаюсь.
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    petlyra
    1445088629
    Пропускаем много.
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    Boniel+
    1445089684
    ЦСКА с победой!Но так играть команда долго не протянет.Столько брака в передачах и в защите множество ошибок.Еременко убитый игрок.Сдулся по всем параметрам.Слуцкому нужно скорее уходить в сборную и отдать команду Гончаренко.Это он поставил игру "Уралу",может в ЦСКА получиться сломать этот бестолковый футбол.
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    gor77
    1445090914
    С победой ЦСКА! Можно говорить много о чём угодно, но есть ДВА! неоспоримых факта - Первое место и ни одного проигрыша!!!
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    Сармат Ростов
    1445091040
    Скажу так: своей игрой ЦСКА не впечатлил, даже более того. Но, результат-на табло и три очка взяты.
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    ologreds
    1694996977
    numo445637
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