Эмери: «Награда за победу над «Барселоной» такая же, как за победу над «Эйбаром»

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери в преддверии матча 8 тура чемпионата Испании против «Эйбара» отметил, что важность победы его подопечных в прошлом туре над действующим чемпионом «Барселоной» (2:1), нельзя переоценивать.

«Награда за победу над «Барселоной» такая же, как за победу над «Эйбаром». Наша задача не выиграть «Барселону», а выиграть «Эйбар».

«Эйбар» проиграл только одну игру в этом сезоне. История их пребывания в Ла Лиге выглядит скромно, но история этого сезона смотрится прилично, они заслуженно заработали свои 12 очков. Это будет сложная игра, так как они находятся в прекрасной форме и у них замечательный тренер», – отметил Эмери.