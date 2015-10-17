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    • Эмери: «Награда за победу над «Барселоной» такая же, как за победу над «Эйбаром»

    Эмери: «Награда за победу над «Барселоной» такая же, как за победу над «Эйбаром»

    Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери в преддверии матча 8 тура чемпионата Испании против «Эйбара» отметил, что важность победы его подопечных в прошлом туре над действующим чемпионом «Барселоной» (2:1), нельзя переоценивать.

    «Награда за победу над «Барселоной» такая же, как за победу над «Эйбаром». Наша задача не выиграть «Барселону», а выиграть «Эйбар».

    «Эйбар» проиграл только одну игру в этом сезоне. История их пребывания в Ла Лиге выглядит скромно, но история этого сезона смотрится прилично, они заслуженно заработали свои 12 очков. Это будет сложная игра, так как они находятся в прекрасной форме и у них замечательный тренер», – отметил Эмери.

    Источник: Football Espana

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    17.10.2015 15:19
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