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    Суркис: «Динамо» никогда не интересовалось Зинченко»

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, что его клуб никогда не проявлял интерес к полузащитнику «Уфы» Александру Зинченко и никак не причастен к дебюту 18-летнего футболиста за сборную Украины.

    «Мы никогда не проявляли к нему никакого интереса, никогда не пытались его приобрести и не будем этого делать. Уверяю вас! Я не понимаю, почему в адрес нашего клуба звучали такие обвинения со стороны донецкого «Шахтера». Догадываюсь, что «горнякам» перед ответственными играми всегда нужен скандал. Солнце не так сильно сейчас светит, чтобы Палкину напекло в голову. Я считаю непозволительным говорить такие вещи в адрес своих коллег.

    Если бы мы интересовались Зинченко, то мы бы не просили главного тренера сборной поставить этого молодого парня на пару минут в очень важной игре против Испании. Мы не меньше Палкина переживаем за сборную Украины, в составе которой все эти годы выступает множество наших игроков. Еще раз подчеркну: мы никогда не интересовались Зинченко!», – заявил Суркис.

    Источник: Footboom

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    17.10.2015 13:28
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