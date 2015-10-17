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    Таски является трансферной целью «Бешикташа»

    Защитник московского «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в «Бешикташе». Сообщается, что турецкий клуб очень заинтересован в приобретении игрока в ближайшее зимнее трансферное окно. Представители стамбульской команды уже выходили на агента игрока , а переговоры с руководством москвичей на счет перехода футболиста запланированы на 22 октября, когда «Бешикташ» приедет в Москву на игру группового этапа Лиги Европы против «Локомотива».

    Таски в этом сезоне принял участие во всех 11 играх красно-белых в чемпионате и забил один гол.

    Источник: fanatik.com.tr

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    17.10.2015 12:59
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