«Рубин» – «Уфа». Онлайн-трансляция

После трети турнирной дистанции «Рубин» остается одним из претендентов на вылет. Однако календарь предстоящих встреч позволяет казанцам с оптимизмом смотреть в будущее. Матч с «Уфой» – хорошая возможность для казанцев поправить турнирное положение.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рубин» – «Уфа« Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!