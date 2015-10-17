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    Ван Гаал: «Не знаю, почему Руни не забивает»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед« Луи ван Гаал надеется, что форвард его команды Уэйн Руни прервет свою восьмилетнюю безголевую серию на «Гудисон Парк» и отличится в предстоящем матче девятого тура АПЛ против «Эвертона».

    «Да, я обеспокоен. Возможно, в игре против «Эвертона» что-то изменится, хотя я слышал, что Руни против них играет не слишком хорошо. Я не знаю, почему в последнее время он не забивает, но моя задача как тренера — анализировать игру соперника и советовать своим футболистам, как мы можем расшатать оборону «Эвертона», тогда, возможно, он забьет», – сказал ван Гаал.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    17.10.2015 08:47
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    Комментарии (3)
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    Ddjjn
    1445062489
    Потому что он там вырос как и человек как и футболист. Поэтому ему стыдно. Но зато отдает голевые передачи.!!
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    alex1951
    1445074709
    У Руни -перекур! Получит из рук Бобби Чарльтона приз за 50 плюх,можно и побалдеть!
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    ologreds
    1694996979
    numo445606
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