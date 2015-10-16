Черчесов: «Я не сторонник революций»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов, недавно получивший назначение в клуб, поделился своими планами на новом посту.

«У «Легии» уже есть сложившийся костяк. Иерархия — важная вещь. Я не намерен менять что-либо, я не сторонник революций, скорее отдаю предпочтение эволюции команды. Сейчас мне нужно понять степень готовности каждого футболиста.

Я в курсе, что у команды в активе недостаточное количество очков, но предпочитаю не смотреть на цифры в футболе, необходимо обращать внимание на игру», – сказал Черчесов.