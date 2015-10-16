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    • Менотти: «Месси приносит Аргентине больше пользы, чем Марадона»

    Менотти: «Месси приносит Аргентине больше пользы, чем Марадона»

    Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Аргентины Сесар Луис Менотти выразил мнение, что в настоящее время нападающий каталонцев Лионель Месси приносит своей национальной команде больше пользы, чем Диего Марадона когда-то.

    «Развитие Диего как футболиста несколько отличалось, он был абсолютным лидером. В этом плане рост Месси , как игрока был более правильным, за счет команды, в которой он прошел становление. Лионель забивает голы, которые до этого мог забивать только Диего. Нет сомнений, что Месси приносит больше пользы сборной. Аргентина порой помогает ему в этом, порой нет», – заявил Менотти.

    Источник: Goal.com

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    16.10.2015 12:26
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    Комментарии (3)
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    астраханец
    1444995716
    Пока не будет кубка мира толку ноль
    Ответить
    Snerg
    1444997256
    судя по результатам Марадона больше принес пользы!
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    ologreds
    1694996984
    numo445522
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