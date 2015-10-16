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    Бушманов: «Совмещение постов Слуцкому идет на пользу»

    Бывший защитник московского «Спартака« Евгений Бушманов считает, что совмещение постов Леонидом Слуцким в ЦСКА и сборной России идет лишь на пользу этому специалисту.

    «Мне кажется, что совмещение постов Леониду Викторовичу пока идет на пользу. Наверняка это очень сложно, ведь выпадает много матчей, к которым надо подготовиться, затратить энергию. Но пока все то, что происходит, идет только на пользу всем – армейцы стали играть более стабильно, и сборная России показала стопроцентный результат в последних четырех встречах, выйдя на чемпионат Европы. Пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы красно-синие сбавили свои обороты», – сказал Бушманов.

    Полностью эксклюзивное интервью Евгения Бушманова можно прочитать на страницах «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2015 10:21
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    Комментарии (2)
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    sour12
    1445020052
    полюбому идёт на пользу в сборной он может реализовать все свои задумки так как имеет весь потенциал лучших российских игроков, не удивлюсь если скоро вновь в ЦСКА появится габаритный форвард =))))
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    ologreds
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    numo445514
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