«Монако» – «Лион». Смотреть онлайн

Перед этим матчем не стоит заглядывать в турнирную таблицу, так как можно разочароваться положением команд в ней. Однако, это не означает, что матч будет скучным. Нам предстоит увидеть едва ли не традиционное для французского чемпионата противостояние «Монако» и «Лиона».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Монако» – «Лион», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:30.