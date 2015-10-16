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    «Монако» – «Лион». Смотреть онлайн

    Перед этим матчем не стоит заглядывать в турнирную таблицу, так как можно разочароваться положением команд в ней. Однако, это не означает, что матч будет скучным. Нам предстоит увидеть едва ли не традиционное для французского чемпионата противостояние «Монако» и «Лиона».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Монако» – «Лион», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:30.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2015 20:26
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    Комментарии (2)
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    Dzirt77
    1444983678
    Я бесплатно посмотрю по россии 2))
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    ologreds
    1694996984
    numo445513
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