Ярмоленко: «От мысли поиграть в Европе я не отказался»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко признался, что подписание нового контракта с клубом не ставит крест на его амбициях опробовать свои силы в европейском клубе.

«Долго думал, как поступить — и решил, что мой уход из «Динамо» свободным агентом будет выглядеть некрасиво в глазах много сделавшего для меня в этой жизни руководства клуба и болельщиков, отношением которых так дорожу. Но следует понимать, что от мысли поиграть в Европе я не отказался — и постараюсь так проявить себя в матчах за «Динамо», чтобы от солидного зарубежного клуба поступило предложение, устроившее все стороны.

Отец сказал, что всегда надо помнить, откуда твои корни и благодаря кому ты добился успеха. Сразу вспомнились слова нашего тренера Рауля Рианчо: «Если забываешь о прошлом, у тебя нет будущего».

Вариант с переходом в «Эвертон»? Он нравился больше остальных — в том числе в силу личных симпатий к английской премьер-лиге. Не вижу смысла называть клубы, которые выходили на меня, пока было открыто трансферное окно, но, повторюсь, я настроен уехать — возможно, в ближайшее время. И дело не в том, что в «Динамо» меня что-то не устраивает — о таком коллективе, тренерском штабе и отношениях между ними можно только мечтать. Но уровень нашего чемпионата, признаюсь, перестает соответствовать моим ожиданиям, а мне хотелось бы прогрессировать.

В начале этой недели мы играли за сборную против Испании, в конце — встретимся в важнейшем матче с «Шахтером», впереди — две встречи с «Челси» в Лиге чемпионов. Таких поединков ждешь с нетерпением, в них хочешь выкладываться даже не на сто, двести или триста — четыреста процентов! В играх такого уровня мечтаю участвовать минимум раз в неделю, а не ждать по месяцу или два. Наш президент понимает меня — надеюсь, зимой «Динамо», наконец, получит достойную компенсацию, мы останемся друзьями, а я со спокойной душой уеду играть в Европу», – рассказал Ярмоленко.

Напомним, сегодня стало известно о том, что форвард подписал с киевским клубом новый пятилетний контракт. Текущее соглашение футболиста было рассчитано до декабря 2015 года.