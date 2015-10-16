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    «Барселона» начала переговоры с ван Перси

    Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес побывал на матче сборных Голландии и Чехии. Главной целью этого визита был просмотр 32-летнего нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси. В ближайшее январское трансферное окно игрок может сменить прописку. «Барса» уже начала переговоры с представителями ван Перси. Ускорить данный трансфер может то, что футболист конфликтует с главным тренером «Фенербахче» Витором Перейрой.

    Напомним, что в матче со сборной Чехии ван Перси отметился голом, автоголом и желтой карточкой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2015 09:37
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    Комментарии (4)
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    chegevaro
    1444987871
    Классно он автоголом понизил свою возможную зарплату )))
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    Ronaldinho R10
    1444990913
    Ван Перси абсолютный деградант среди талантлевейших нападающих.Даже бедный Торрес играет и делает куда больше,чем это "голландский голеадор".А то получается как в том анекдоте: Приходит муж футболист вечером домой,уставший плюхается на диван. -Дорогой,как прошел матч ? -Отлично ! -Забил? -Конечно!!! -А сколько? -2 Дорогая! -А счет какой? - 1 : 1 ...
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    расулик
    1445120502
    В барсу на закате карьеры,волшебство
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    ologreds
    1694996984
    numo445511
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