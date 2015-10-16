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    Рахимов: «Локомотив» – это прежде всего надежность»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов не рассчитывает увидеть открытый футбол в центрально матче 12-го тура чемпионата России, в котором будут встречаться «Спартак» и «Локомотив».

    «Думаю, что «Локомотив» начнет игру от обороны, постарается лишить «Спартак» пространства и будет стараться использовать свои шансы в контратаках. Кстати, их и та, и другая команда проводят очень хорошо. Очень большое значение будет иметь то, кто сможет забить первым. Гол заставит одну из команд раскрываться и рисковать.

    «Локомотив» – это прежде всего надежность. А в таких матчах она определяет многое.

    Стиль «Спартака» – агрессивная игра в атаке, хороший контроль мяча, красивые комбинации. Но это подразумевает и большие свободные зоны в обороне. Поэтому «Спартаку» не нужно соревноваться с «Локомотивом» в открытом футболе.

    Ему нужно подстроить соперника под свою игру и в ней использовать свои лучшие качества, а они у красно-белых те же: быстрые контратаки, переход из обороны в атаку», – отметил Рахимов.

    Стоит напомнить, что матч «Спартак» – «Локомотив» состоится на «Открытие Арене» в воскресенье, 18 октября, в 13:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2015 07:19
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    Комментарии (4)
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    Ver
    1444970295
    Мнение скорее отражает устоявшиеся за годы представления о стилях команд, нежели о том, что они из себя представляют и какую игру исповедуют сегодня...
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    Сармат Ростов
    1444975009
    Спартак непредсказуем. Могут слить пару игр аутсайдером, но обыграть лидеров. Локо сейчас на ходу, борется за медали. Дерби Всё расставит по местам.
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    sergey_andreich
    1444981582
    Не исключаю, что игры с спартаком, ростовом и бомжами будут определяющими для дальнейших перспектив Локомотива
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    ologreds
    1694996984
    numo445502
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