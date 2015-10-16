Рахимов: «Локомотив» – это прежде всего надежность»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов не рассчитывает увидеть открытый футбол в центрально матче 12-го тура чемпионата России, в котором будут встречаться «Спартак» и «Локомотив».

«Думаю, что «Локомотив» начнет игру от обороны, постарается лишить «Спартак» пространства и будет стараться использовать свои шансы в контратаках. Кстати, их и та, и другая команда проводят очень хорошо. Очень большое значение будет иметь то, кто сможет забить первым. Гол заставит одну из команд раскрываться и рисковать.

«Локомотив» – это прежде всего надежность. А в таких матчах она определяет многое.

Стиль «Спартака» – агрессивная игра в атаке, хороший контроль мяча, красивые комбинации. Но это подразумевает и большие свободные зоны в обороне. Поэтому «Спартаку» не нужно соревноваться с «Локомотивом» в открытом футболе.

Ему нужно подстроить соперника под свою игру и в ней использовать свои лучшие качества, а они у красно-белых те же: быстрые контратаки, переход из обороны в атаку», – отметил Рахимов.

Стоит напомнить, что матч «Спартак» – «Локомотив» состоится на «Открытие Арене» в воскресенье, 18 октября, в 13:30 по московскому времени.