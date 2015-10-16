Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Президент «Урала»: «Гончаренко присылает мне СМС»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал отношения клуба с его бывшим главным тренером Виктором Гончаренко. По словам Иванова, никакой неприязни к белорусскому специалисту после его отставки нет.

    «Да бросьте вы! Мы никому ничего не хотим доказывать. Будем просто играть в футбол. Реваншистских настроений по отношению к Виктору Михайловичу у нас нет. Просто так сложилось. Что теперь поделаешь? Гончаренко сейчас работает в хорошем клубе, дай бог ему удачи и здоровья. Он квалифицированный специалист, я этого никогда не скрывал. Но мы не намерены ему мстить. Более того, даже и не вспоминаем особо, что он сейчас в ЦСКА», – говорит Иванов.

    Также президент «Урала» рассказал, что поддерживает связь с Гончаренко.

    «Конечно, я пожму ему руку при встрече! Какие вопросы? Мы же с ним не ругались. Получилось так, как получилось. Не надо ничего ворошить. Он присылает смс с поздравлениями после наших побед».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2015 00:40
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996986
    numo445490
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+