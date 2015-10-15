ФНЛ. «Волгарь» разгромил «Луч-Энергию», Алхазов сделал хет-трик с пенальти

В матче 16-го тура ФНЛ «Волгарь» не испытал больших проблем и обыграл «Луч-Энергию» со счетом 4:1. Счет открыли футболисты из Владивостока, однако гол Кренделева и три пенальти, реализованные Алхазовым, принесли «Волгарю» крупную победу.

Чемпионат России. ФНЛ. 16-й тур

Волгарь (Астрахань) – Луч-Энергия (Владивосток) – 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Гузь, 7; 1:1 – Кренделев, 11; 2:1 – Алхазов (с пенальти), 33; 3:1 – Алхазов (с пенальти), 49; 4:1 – Алхазов (с пенальти), 56.

Волгарь: Бучнев, Терехов, Иванов, Зуйков, Байрыев, Сутормин, Алейник (Газзаев, 82), Лукьянов (Мурихин, 77), Кренделев, Петрович, Алхазов (Веркашанский, 69).

Луч-Энергия: Котляров, Гузь, Гаджибеков, Колычев, Пискунов, Пономаренко (Столбовой, 57), Кренделев, Насадюк, Клопков, Нивалдо (Козлов, 81), Казанков (Селищев, 64).

Предупреждения: Гаджибеков, 32; Нивалдо, 47; Терехов, 63; Лукьянов, 73.

Судья: Роман Чернов.

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