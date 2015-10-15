Чалый поругался с журналистом

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый резко отреагировал на вопросы журналиста «Бизнес Online», заданные после открытой тренировки казанского клуба. Поводом для начала словесной перепалки стал вопрос о череде поражений «Рубина».

«А какая череда поражений? Вы видели, как мы играли с «Тереком» на выезде. Что за дурацкие вопросы у вас? Череда поражений… Что за упаднические настроения? «Бизнес Online» – такая классная организация, которая только ищет какой-нибудь подвох. Ищите в команде позитив. Есть результат, а есть игра. Поэтому смотрите игру», – высказался Чалый.

Замечание журналиста о жестком настрое наставника также послужило поводом для критики работы СМИ.

«Да потому что я читаю все ваши интервью и материалы. Они очень непонятные. И я не знаю, откуда вы берете эту информацию. Какую? Читайте сами. Особенно «Бизнес Online» – классная такая организация».

В той же манере специалист ответил и на вопрос о состоянии Карадениза.

«У вас в «Бизнес Online» есть врач? Пусть придет и проверит его здоровье», – сказал Чалый.