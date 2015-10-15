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    Кобелев: «Надеемся, что снегопада не будет»

    Главный тренер столичного «Динамо» Андрей Кобелев надеется на хорошие погодные условия в матче РФПЛ с «Амкаром».

    «Кокорин, Денисов, Губочан сыграли по две игры – конечно, у них одно состояние. Им надо немного восстановиться. Конечно, когда команда какое-то время не тренируется вместе, это вызывает определенные проблемы. Мы о них знаем и постараемся каким-то образом нивелировать. Надеемся, что никакого снегопада в Перми не будет, прогноз погода – 5-7 градусов. В Перми всегда была очень боевитая команда, и этот год не исключение. Легкой прогулки там ни у кого не было. И у нас не будет», – сказал Кобелев в интервью официальному каналу клуба на YouTube.

    Матч между командами состоится 17 октября в Перми в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2015 18:40
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