Кобелев: «Надеемся, что снегопада не будет»

Главный тренер столичного «Динамо» Андрей Кобелев надеется на хорошие погодные условия в матче РФПЛ с «Амкаром».

«Кокорин, Денисов, Губочан сыграли по две игры – конечно, у них одно состояние. Им надо немного восстановиться. Конечно, когда команда какое-то время не тренируется вместе, это вызывает определенные проблемы. Мы о них знаем и постараемся каким-то образом нивелировать. Надеемся, что никакого снегопада в Перми не будет, прогноз погода – 5-7 градусов. В Перми всегда была очень боевитая команда, и этот год не исключение. Легкой прогулки там ни у кого не было. И у нас не будет», – сказал Кобелев в интервью официальному каналу клуба на YouTube.

Матч между командами состоится 17 октября в Перми в 16:30 по московскому времени.