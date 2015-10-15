Веркаутерен: «Победить будет сложно»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен считает, что в матче против грозненского «Терека» в рамках 12-го тура РФПЛ его подопечным придется нелегко.

– Как проходит процесс подготовки?

– Условия для тренировок, возможно, могли бы быть и лучше в плане погоды. Но жаловаться я не хочу. Мы много тренировались. Провели шесть занятий за три дня. Сейчас команда получила выходной день и я жду, что после отдыха игроки вернутся со свежими мыслями и с запасом сил. После этого мы будем давать им короткие, но интенсивные нагрузки.

С пятницы мы несколько изменим ход подготовки. «Терек» очень хорошо организован, в этой команде собраны талантливые, технически и индивидуально сильные игроки. Они очень хорошо играют как на контратаках, так и позиционно. Эту команду победить будет очень сложно. Совсем не удивлен тому, что «Терек» находится выше нас в таблице.

– Некоторые игроки «Крыльев» впервые столкнулись с холодной погодой и со снегом. Все ли восприняли эти факторы как должное?

– Игрокам нужно приспосабливаться к внешним факторам и обстоятельствам. Холодная погода – это не повод для того, чтобы снижать свою эффективность. Тем более сезон в самом разгаре. Хотя заграницей немногие поверят нам, что здесь уже идет снег. Но для России это типично. Ничего страшного.

Матч «Крылья Советов» – «Терек» состоится 18 октября в 16:00 по московскому времени.