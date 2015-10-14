Футболисты «Волги» готовы бойкотировать матч с «Газовиком»

Сегодня состоялась встреча игроков и тренеров «Волги» с министром спорта Нижегородской области Сергеем Пановым. Темой для разговора стала пятимесячная задержка зарплаты и премиальных. Сообщается, что проблемы с выплатами происходят из-за отказа главного спонсора, «Лукойла», оказывать поддержку клубу.



В команде было принято решение не выходить на домашний матч 17-го тура Футбольной национальной лиги с «Газовиком» в том случае, если до игры не будут погашены задолженности. Помимо этого, минимум три футболиста не полетят на встречу с «Томью», которая состоится 15 октября. Об этом сообщил игрок, попросивший не афишировать свою фамилию.

Ранее глава пресс-службы «Волги» Сергей Козунов опроверг информацию о том, что футболисты нижегородского клуба планируют бойкотировать ближайший матч.