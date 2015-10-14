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    • Мартинес: «Бавария» еще никогда не была так сильна при Гвардиоле»

    Мартинес: «Бавария» еще никогда не была так сильна при Гвардиоле»

    Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес похвалил собственную команду. Он отметил, что «Бавария» еще никогда не выглядела так мощно в период руководства Хосепа Гвардиолы.

    «Этот сезон безусловно лучший из всех, когда командой руководит Гвардиола. Мы играем невероятно, мы солидны, нам следует и дальше продолжать играть в том же духе. Зачем сейчас играть хорошо, если потом мы не будем показывать должной игры?», – цитирует испанца Abendzeitung.

    Напомним, что Гвардиола возглавил «Баварию» три года назад. В этом сезоне команда выиграла восемь матчей из восьми, забив 28 мячей и пропустив лишь четыре.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.10.2015 14:08
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