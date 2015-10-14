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    • Колосков: «Слуцкий должен быть тренером России на домашнем ЧМ»

    Колосков: «Слуцкий должен быть тренером России на домашнем ЧМ»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с совмещением постов Леонида Слуцкого в клубе и сборной.

    – Нужно ли дать Слуцкому доработать до Евро, занимая обе должности?

    – Слуцкий должен остаться. Убрать его из клуба сейчас было бы футбольным преступлением, учитывая его результаты на групповой стадии Лиги Чемпионов. Ему нужно доработать до конца этого сезона, а потом полноценно заняться подготовкой сборной к чемпионату Европы. Кроме того, минимум 5 человек из ЦСКА играет в стартовом составе сборной, а это почти 50% всей команды. Это даст тренеру определенное преимущество.

    – Станет ли для Слуцкого потрясением, если его поставят перед фактом посреди сезона, что он больше не работает с ЦСКА?

    – Я думаю, что если ему поставят вопрос в формате «или клуб, или сборная», то он выберет ЦСКА. И правильно сделает. Тренер, который долгое время не работает в клубе, начинает терять квалификацию. Если он зимой уйдет из клуба, у него за весь год будет всего 2 сбора. Все остальное время он будет просто просиживать штаны.

    – Слуцкий – идеальный кандидат на роль главного тренера сборной России на ЧМ-2018?

    – Он справился с совмещением. Он добился четырех побед подряд и вывел сборную на чемпионат Европы. При этом он успешно выступает с ЦСКА в чемпионате страны и Лиге Чемпионов. Именно он должен быть главным тренером сборной на домашнем чемпионате мира.

    Источник: РИА «Новости»

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    14.10.2015 13:35
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