Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Зинченко: «Никаких предложений от сборной России у меня не было»

    Зинченко: «Никаких предложений от сборной России у меня не было»

    Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко опроверг сведения о том, что он мог быть заигран за сборную России. Подобная информация стала появляться после его дебюта за сборную Украины в матче с Испанией (0:1).

    «Честно, я об этом только слышал. Стараюсь про себя ничего не читать в Интернете, но от этого никуда не денешься. Это все слухи. Никаких предложений от сборной России у меня не было», – говорит Зинченко.

    Также 18-летний футболист ответил на вопрос о том, как бы он поступил, если бы получил такое предложение.

    «Я всегда считал себя украинцем. Люблю эту страну и хочу за нее играть».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2015 22:49
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996997
    numo445275
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+