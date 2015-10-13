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    • Перед Михайловичем поставлены конкретные задачи по игре и результатам «Милана»

    Перед Михайловичем поставлены конкретные задачи по игре и результатам «Милана»

    В ходе личной беседы с главным тренером «Милана» Синишей Михайловичем президент клуба Сильвио Берлускони поставил перед наставником восемь конкретных задач, которые необходимо решить в ближайшем будущем.

    1. Использовать схему 4-4-2.

    2. Привить команде характер, давая играть Филиппу Мексесу, Найджелу де Йонгу и Марио Балотелли.

    3. Выиграть хотя бы в двух из трех ближайших матчах против «Торино», «Сассуоло» и «Кьево».

    4. Научить «Милан» доминировать и вести игру.

    5. Предоставлять больше игровой практики молодым футболистам, особенно Давиде Калабрии и Алессио Романьоли.

    6. Занять в этом сезоне Серии А место не ниже третьего.

    7. Увереннее вести себя под давлением СМИ и проявлять более твердый характер.

    8. Избежать повторения таких матчей, как с «Наполи» (0:4).

    После семи туров Серии А «Милан» занимает 11-ю строчку и имеет в своем активе девять баллов.

    Источник: Corrieredellosport

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    13.10.2015 21:32
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    Комментарии (2)
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    AZERBAYCAN..
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    не хера себе.
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    ologreds
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