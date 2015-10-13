Перед Михайловичем поставлены конкретные задачи по игре и результатам «Милана»

В ходе личной беседы с главным тренером «Милана» Синишей Михайловичем президент клуба Сильвио Берлускони поставил перед наставником восемь конкретных задач, которые необходимо решить в ближайшем будущем.

1. Использовать схему 4-4-2.

2. Привить команде характер, давая играть Филиппу Мексесу, Найджелу де Йонгу и Марио Балотелли.

3. Выиграть хотя бы в двух из трех ближайших матчах против «Торино», «Сассуоло» и «Кьево».

4. Научить «Милан» доминировать и вести игру.

5. Предоставлять больше игровой практики молодым футболистам, особенно Давиде Калабрии и Алессио Романьоли.

6. Занять в этом сезоне Серии А место не ниже третьего.

7. Увереннее вести себя под давлением СМИ и проявлять более твердый характер.

8. Избежать повторения таких матчей, как с «Наполи» (0:4).

После семи туров Серии А «Милан» занимает 11-ю строчку и имеет в своем активе девять баллов.