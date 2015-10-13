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    Агаларов: «Анжи» нужна была игра с «Амкаром»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Анжи» Руслан Агаларов рассказал о результатах краткосрочного сбора в Новогорске, в рамках которого махачкалинцы сыграли с «Амкаром» товарищеский матч.

    «В первую очередь нам была необходима контрольная игра. Чтобы получить определенную информацию. Мы должны были внести коррективы в свою игру. «Амкар» предложил сыграть товарищеский матч. И нам, и пермскому клубу было удобно провести этот матч в Москве. У нас, в частности, большая группа игроков должна была после выходных вернуться в Махачкалу, где мы первоначально и планировали тренироваться после матча с «Кубанью». Но мы в этой ситуации посчитали нецелесообразным собираться дома, тренироваться день-два, потом опять лететь в Москву на игру, проводить день-два там и снова лететь домой. Поэтому приняли решение провести мини-сбор в Новогорске, и руководство клуба пошло нам навстречу.

    Равная игра получилась. Попытались в этом товарищеском матче проверить кое-какие наработки, которые мы сделали здесь, в Новогорске. Что-то удалось, что-то нет. Разберем игру и будем готовиться к следующей.

    Сами игроки выходят с хорошим настроем. И это немаловажно – что у них есть желание показать свои лучшие качества, есть адекватное восприятие игровых эпизодов, той или иной ошибки. Они всe понимают, стараются исправлять собственные промахи в последующих эпизодах игры и выполнять то, о чем мы договариваемся», – рассказал Агаларов.

    Напомним, что свой следующий матч в Премьер-лиги «Анжи» проведет в воскресенье, 12 октября, против «Краснодара».

    Источник: ФК «Анжи»

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    13.10.2015 12:09
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