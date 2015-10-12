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    • Анчелотти: «Я мог возглавить «Милан» летом, но решил отдохнуть»

    Анчелотти: «Я мог возглавить «Милан» летом, но решил отдохнуть»

    Итальянский специалист Карло Анчелотти мог стать главным тренером «Милана» в летнее межсезонье.

    «Это действительно так. Я мог возглавить «Милан» летом, но решил отдохнуть некоторое время. Галлиани предлагал мне пост главного тренера, но я отказался», – заявил Анчелотти.

    Напомним, Анчелотти возглавлял «Милан» с 2001 по 2009 годы. С командой он выиграл чемпионство, Кубок Италии, а также два раза Лигу чемпионов. Последним местом работы итальянца был «Реал», из которого его уволили 25 мая этого года.

    Источник: Corrieredellosport

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    12.10.2015 13:31
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    Комментарии (2)
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    Barcelona_loko
    1444672912
    Его же не увольняли вроде, а вежливо попросили покинуть пост главного тренера команды...
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    ologreds
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