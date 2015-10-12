Анчелотти: «Я мог возглавить «Милан» летом, но решил отдохнуть»

Итальянский специалист Карло Анчелотти мог стать главным тренером «Милана» в летнее межсезонье.

«Это действительно так. Я мог возглавить «Милан» летом, но решил отдохнуть некоторое время. Галлиани предлагал мне пост главного тренера, но я отказался», – заявил Анчелотти.

Напомним, Анчелотти возглавлял «Милан» с 2001 по 2009 годы. С командой он выиграл чемпионство, Кубок Италии, а также два раза Лигу чемпионов. Последним местом работы итальянца был «Реал», из которого его уволили 25 мая этого года.