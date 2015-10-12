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    Бенитес рискует остаться без работы через месяц

    Руководство мадридского «Реала» может отправить главного тренера команды Рафаэля Бенитеса в отставку, если он покажет слабые результаты с командой в течение месяца, утверждает El Economista.

    У «Реала» в ближайший месяц очень напряженный график. 17 октября команда сыграет с «Леванте», 21 октября – против «ПСЖ» на выезде, 24 октября – против «Сельты», 31 октября – с «Лас-Пальмасом», 3 ноября – против «ПСЖ» дома, 8 ноября – с «Севильей».

    Если результаты этих встреч не удовлетворят руководство «галактикос», то перед матчем с «Барселоной», который состоится 22 ноября, у «Реала» может появиться новый тренер.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2015 13:02
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    artlove
    1444647983
    Очень напряженный график, Лас Пальмас, Сельта, Леванте.
    Ответить
    Xiko
    1444648065
    Но ведь он только пришел. Его хвалили так)))
    Ответить
    Эмом
    1444652214
    просто стиль игры Бенитеса не подходит Реалу , с таким подбором игроков нужна атакующий стиль а Бенител любитель счета 1-0 , в игре с Атлетико особо было заметно
    Ответить
    ManUtd-Volgograd
    1444653840
    Если Перес уволит Бенитеса, то он должен признать что является долбаебом! Сменит Анчелотти на Бенитеса верх тупости был!
    Ответить
    nim-
    1444663182
    Опомнились, смотри-ка. Может, так и Анчелотти обратно вернут.
    Ответить
    zagrizlik
    1444669067
    Типа удивительно,что беня не особо впечатляет...Перес просто удивляет иногда своей то-ли тупостью,то-ли не дальновидностью...
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    Уличный Пац 90х
    1444705062
    давно пора. что то от него не прям игра блещет.
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    roman230582
    1444936428
    Странно как он вообще там оказался учитывая результаты последних лет его работы
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    ЖОРРО
    1445097302
    мДА....КАК ОБЫЧНО РУКОВОДСТВО РЕАЛА ВЕСЕЛИТ....
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    ologreds
    1694997006
    numo445137
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