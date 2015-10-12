Бенитес рискует остаться без работы через месяц

Руководство мадридского «Реала» может отправить главного тренера команды Рафаэля Бенитеса в отставку, если он покажет слабые результаты с командой в течение месяца, утверждает El Economista.

У «Реала» в ближайший месяц очень напряженный график. 17 октября команда сыграет с «Леванте», 21 октября – против «ПСЖ» на выезде, 24 октября – против «Сельты», 31 октября – с «Лас-Пальмасом», 3 ноября – против «ПСЖ» дома, 8 ноября – с «Севильей».

Если результаты этих встреч не удовлетворят руководство «галактикос», то перед матчем с «Барселоной», который состоится 22 ноября, у «Реала» может появиться новый тренер.