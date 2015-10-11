ФНЛ. «Сибирь» не заметила сопротивления тульского «Арсенал»

«Сибирь» одержала домашнюю победу над тульским «Арсеналом» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0. Голы в составе хозяев забили Роман Беляев и Максим Житнев, еще один гол в собственные ворота провел полузащитник гостевой команды Кантемир Берхамов.
В другой встрече нижегородская «Волга» разошлась миром с «Тосно» со счетом 1:1. У гостей точным ударом отметился Никита Саталкин, а единственный мяч хозяев на свой счет записал Владимир Ильин.
Чемпионат России. ФНЛ. 15-й тур
Сибирь (Новосибирск) – Арсенал (Тула) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Беляев, 5; 2:0 – Берхамов, 65(авт); 3:0 – Житнев, 84.
Волга (Нижний Новгород) – Тосно (Тосно) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Ильин, 75; 1:1 – Саталкин, 90+4.