Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • ФНЛ. «Сибирь» не заметила сопротивления тульского «Арсенал»

    ФНЛ. «Сибирь» не заметила сопротивления тульского «Арсенал»

    «Сибирь» одержала домашнюю победу над тульским «Арсеналом» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0. Голы в составе хозяев забили Роман Беляев и Максим Житнев, еще один гол в собственные ворота провел полузащитник гостевой команды Кантемир Берхамов.

    В другой встрече нижегородская «Волга» разошлась миром с «Тосно» со счетом 1:1. У гостей точным ударом отметился Никита Саталкин, а единственный мяч хозяев на свой счет записал Владимир Ильин.

    Чемпионат России. ФНЛ. 15-й тур

    Сибирь (Новосибирск) – Арсенал (Тула) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Беляев, 5; 2:0 – Берхамов, 65(авт); 3:0 – Житнев, 84.

    Волга (Нижний Новгород) – Тосно (Тосно) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ильин, 75; 1:1 – Саталкин, 90+4.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2015 18:13
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Petrak86
    1444621711
    Сибирь - красавцы! надо во всех матчах так играть. Вот так по-тихоньку и подошли вплотную к зоне стыковых матчей. В ПЛ, конечно, еще рановато, если нормального спонсора не будет, но за почетное 3-е место с дальнейшим сливом в стыках - можно побороться
    Ответить
    ologreds
    1694997010
    numo445075
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+