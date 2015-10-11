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    • Панченко: «Не стоит сегодняшнюю игру сравнивать с матчем РФПЛ»

    Панченко: «Не стоит сегодняшнюю игру сравнивать с матчем РФПЛ»

    Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко поделился впечатлениями от товарищеского матча против «Мордовии» (1:3). По словам 25-летнего форварда, армейцы проиграли встречу с саранцами из-за того, что действовали смешанным составом.

    «Первый тайм не получился, а во второй половине благодаря нашему желанию выглядели хорошо. «Мордовия» – команда премьер-лиги. С ней было тяжело играть. Конечно, не стоит сравнивать этот матч с игрой в чемпионате, совсем другая история, здесь не дают три очка. Это больше тренировочная игра, которая нужна для того, чтобы физически быть в кондициях перед чемпионатом», – сказал форвард.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.10.2015 15:48
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    Комментарии (4)
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    KosSidFCZP
    1444575664
    отмазки
    Ответить
    vladimir-7
    1444578228
    Всё правильно.
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    ologreds
    1694997010
    numo445063
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