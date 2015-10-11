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    Куман: «Моуринью своей тактикой дает шанс сопернику»

    Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман подверг критике своего коллегу Жозе Моуринью за слишком оборонительный по его мнению футбол «Челси».

    «Челси» всегда уходит в оборону, даже если у них есть вариант с атакой. Моуринью всегда выберет оборонительную тактику. Если они выигрывают со счетом 1:0, то всегда защищают свое лидерство, а не пытаются забить еще.

    А вот «Арсенал» может уничтожить своего соперника. Победа над «Манчестер Юнайтед была впечатляющей. Они играли в фантастический футбол. Моуринью так никогда не поступил бы. Своей тактикой он дает шанс сопернику вернуться в игру, а потом жалуется на арбитров», – заявил Куман.

    Напомним, в 8-м туре АПЛ «Челси» на своем поле уступил «Саутгемптону» со счетом 1:3.

    Источник: Goal.com

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    11.10.2015 09:47
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    Комментарии (2)
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    dzvinka
    1444546493
    ахахахаха , Вот это Куман заткнул его ))) красаучик
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    ologreds
    1694997012
    numo445032
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