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    «Манчестер Сити» теряет еще одного лидера на месяц

    После потери своего лучшего снайпера Серхио Агурэро «Манчестер Сити» лишился еще и лучшего ассистента – полузащитника Давида Силву.

    Испанец получил повреждение в матче сборной против Люксембурга. Обследование показало растяжение связок голеностопа у Силвы, футболист пропустит месяц.

    Напомним, Серхио Агуэро также повредился в матче Аргентина – Эквадор. У форварда повреждение задней поверхности бедра, из-за которого он вылетел на шесть недель.

    В этот период «горожане» проведут матчи АПЛ против «Борнмута», «Манчестер Юнайтед», «Норвича», «Астон Виллы», а также две игры с «Севильей» в Лиге чемпионов.

    Источник: Goal.com

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    11.10.2015 08:23
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    Комментарии (3)
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    dzvinka
    1444546425
    чет в это окно уйму человек в сборных поломалось.
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    sihafazatron
    1444568102
    2 главных игрока в атаке! без них тяжело будет
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    ologreds
    1694997012
    numo445027
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