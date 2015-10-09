Венгер: «Командный дух чем-то напоминает цветок»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что без командного духа нельзя добиться успеха на поле.



«Тяжело оценить его важность в процентах, но известно, что без командного духа шансов на успех нет. Командный дух чем-то напоминает цветок. Вы должны заботиться о нем, следить за его состоянием каждый день, иначе цветок будет медленно погибать. Если же вы о нем заботитесь, цветок может становиться все больше и красивее. Мы верим, что забота о командном духе – одна из зон ответственности игроков и персонала», – сказал француз.

Ранее бессменный тренер «канониров» Арсен Венгер, возглавляющий лондонскую команду с 1996 года, заявил, что пока не решил, когда он распрощается с большим футболом.