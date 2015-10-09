Каррагер: «Ливерпуль» заполучил тренера высшего класса»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о назначении на пост главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа. По словам экс-футболиста, если немецкий специалист возьмет трофей или выведет клуб в Лигу чемпионов, это будет отличный старт для него.



«Думаю, что он великолепно проявит себя в «Ливерпуле». Сейчас такое происходит, а он еще не провел ни одного матча, но если он выиграет несколько подряд, то бог знает, что будет твориться. У него есть харизма. Думаю, что для «Ливерпуля» в нынешнем сезоне есть большая цель – попасть в Лигу чемпионов», – сказал Каррагер.

Ранее на специальной пресс-конференции Юрген Клопп прокомментировал свой приход в «Ливерпуль».