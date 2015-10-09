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    Каррагер: «Ливерпуль» заполучил тренера высшего класса»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о назначении на пост главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа. По словам экс-футболиста, если немецкий специалист возьмет трофей или выведет клуб в Лигу чемпионов, это будет отличный старт для него.

    «Думаю, что он великолепно проявит себя в «Ливерпуле». Сейчас такое происходит, а он еще не провел ни одного матча, но если он выиграет несколько подряд, то бог знает, что будет твориться. У него есть харизма. Думаю, что для «Ливерпуля» в нынешнем сезоне есть большая цель – попасть в Лигу чемпионов», – сказал Каррагер.

    Ранее на специальной пресс-конференции Юрген Клопп прокомментировал свой приход в «Ливерпуль».

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    09.10.2015 15:30
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    Комментарии (3)
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    liver2015
    1444394030
    мечты сбываются
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    dzvinka
    1444483143
    ну вот конечно это все эйфория... не думаю что попадем в топ4 в этом сезоне, но если и попадем то именно что с Клоппом.
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    ologreds
    1694997022
    numo444846
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