Веретенников: «У нас есть травмированные и дисквалифицированные игроки»

Главный тренер «Луча-Энергии» Олег Веретенников делится новостями о подготовке его подопечных к матчу против «Шинника».

«Если говорить о составе, то у нас дисквалифицирован Пономаренко, он пропускает игру из-за перебора желтых карточек. Руслан Корян травмирован, и только приступил к тренировкам Роман Славнов, работающий по индивидуальной программе. На Романа как на боевую единицу мы в ближайшей игре не рассчитываем. Все остальные работают в штатном режиме. Соперник нас ждет серьезный, к поединку готовимся целенаправленно. Сегодня (9 октября) одна тренировка, потом теоретическое занятие, где разберем сильные и слабые стороны соперника. 10 октября заезжаем «на режим»,- резюмировал тренер.

На данный момент «Луч-Энергия» занимает 8 место в таблице.