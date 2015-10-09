Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Сандерленд» назначит Эллардайса главным тренером

    «Сандерленд» собирается назначить Сэма Эллардайса главным тренером команды. Клуб планирует завершить переговоры со специалистом в ближайшие два дня, чтобы тот успел подготовить команду к матчу с «Вест Бромвичем», который состоится 17 октября.

    Отметим, последним местом работы Эллардайса был «Вест Хэм», в котором он провел четыре сезона и был уволен в мае 2015 года.

    Ранее «Сандерленд» отправил в отставку голландского специалиста Дика Адвоката, с которым команда в восьми матчах АПЛ завоевала всего три очка.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2015 11:17
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997024
    numo444817
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+