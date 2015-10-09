«Сандерленд» назначит Эллардайса главным тренером

«Сандерленд» собирается назначить Сэма Эллардайса главным тренером команды. Клуб планирует завершить переговоры со специалистом в ближайшие два дня, чтобы тот успел подготовить команду к матчу с «Вест Бромвичем», который состоится 17 октября.

Отметим, последним местом работы Эллардайса был «Вест Хэм», в котором он провел четыре сезона и был уволен в мае 2015 года.

Ранее «Сандерленд» отправил в отставку голландского специалиста Дика Адвоката, с которым команда в восьми матчах АПЛ завоевала всего три очка.