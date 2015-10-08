Роналдиньо: «Новые предложения получаю каждый день»

Известный нападающий Роналдиньо поделился мнением о своем будущем. 35-летний бразилец заявил, что чувствует себя хорошо и хочет еще какое-то время поиграть.



«Предложения получаю каждый день. Здоровье в порядке, во мне по-прежнему заинтересованы как в футболисте. Благодаря тренировкам, думаю, я все еще могу играть на высоком уровне, и это заставляет меня двигаться вперед», — сказал Роналдиньо в эфире Radio Rede Atlantida.

Напомним, на прошлой неделе бразильский форвард расторг контракт с «Флуминенсе» и стал свободным агентом.

